Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Afrin’de arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
AFRİN'DEN ACI HABER
Başbakan Yıldırım, EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu söyledi.
Ayrıca TSK'dan yapılan açıklamada patlama sonucu 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
TUZAKLAR TEMİZLENİYOR
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de, tuzaklanmış patlayıcı ve mayın temizliğine devam ediliyor.
Başbakan: Afrin'de 3 askerimiz şehit oldu VİDEO