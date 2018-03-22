Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Afrin’de arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

AFRİN'DEN ACI HABER

Başbakan Yıldırım, EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu söyledi.

Ayrıca TSK'dan yapılan açıklamada patlama sonucu 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

TUZAKLAR TEMİZLENİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de, tuzaklanmış patlayıcı ve mayın temizliğine devam ediliyor.

Başbakan: Afrin'de 3 askerimiz şehit oldu VİDEO