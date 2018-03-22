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Afrin'de 3 askerimiz şehit oldu

Başbakan Yıldırım, Afrin'de EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimizin şehit düştüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 15:55..
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Afrin'de 3 askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Afrin’de arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

AFRİN'DEN ACI HABER

Başbakan Yıldırım, EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu söyledi.

Ayrıca TSK'dan yapılan açıklamada patlama sonucu 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

TUZAKLAR TEMİZLENİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de, tuzaklanmış patlayıcı ve mayın temizliğine devam ediliyor.

Başbakan: Afrin'de 3 askerimiz şehit oldu VİDEO

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