Başbakan, Alman firmalarının yöneticileriyle görüştü

Başbakan Yıldırım, Türkiye'deki toplam ihracatları 10 milyar euro civarında olan ve toplam yatırımları yaklaşık 20 milyar euro olan firma temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

"SİZİ ALMAN ŞİRKETİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Yıldırım, Alman şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesinde, "Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Çok açık söylüyorum, biz sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz. Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. En az yarım asırdan beri Türkiye'de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye tatile giden Alman vatandaşlarının ve Türkiye'de yatırım yapan Alman firmalarının güvenlikleriyle ilgili bir garanti veremeyeceklerini söylemişti.