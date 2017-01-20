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Anayasa değişikliğinin kazanımları

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter hesabından, ülkenin ana gündem maddesi, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

20.01.2017 - 21:16
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Anayasa değişikliğinin kazanımları

Anayasa değişikliğinin kazanımları

Cumhurbaşkanlığı sisteminin, çift başlılığı ortadan kaldıracağını, kararların hızlı verilmesini sağlayacağını, Türkiye'yi ve yönetimi güçlendireceğini kaydeden Yıldırım, "Eskiden %25 oyla iktidar olunurken, yeni sistemde %50'yi geçmeniz gerekecek. Böylece sürekli ve güçlü bir iktidar sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca, "Mevcut sistem aslında parlamenter sistem değil, karma bir sistem. Anayasa değişikliği ile bu çelişkili durum ortadan kalkacak." diyerek değişikliğin önemine vurgu yaptı.

Anayasa değişikliğinin kazanımları

Anayasa değişikliğinin kazanımları

Anayasa değişikliğinin kazanımları

Anayasa değişikliğinin kazanımları

Anayasa değişikliğinin kazanımları

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