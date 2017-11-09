Başbakan, Bahçeşehir Üniversitesi'ni ziyaret etti

Binali Yıldırım, ABD'deki temasları kapsamında Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Washington Kampüsü'nü ziyaret etti.

ENVER YÜCEL'DEN BİLGİ ALDI

Yıldırım, Bahçeşehir Global Eğitim Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yüce ile Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran'dan üniversite faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezdi ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

GÖRÜŞMEYE EŞLİK EDENLER

Başbakan Yıldırım'a üniversiteyi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.