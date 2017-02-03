Başbakan Yıldırım'dan Adana'da açıklama

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Cumhurbaşkanı seçimlerinde 363 vekilmiiz aslanlar gibi oyunu verecek Cumhurbaşkanını seçecek. Ama ne oldu, bir icat çıkardılar icat ne 367 milletvekili olmadan Meclis toplanmaz Cumhurbaşkanı seçilmez.

Türkiye Cumhuriyeti'nde kuruluşundan bu yana hiç olmamış bir şey yapmaya karar verdiler. Orada yapılacak şey belliydi. Dedik ki arkadaşlar biz vekiliz. Bu kararı biz vermiyorsak Adana'ya soralım, Türkiye'ye soralım dedik. 27 Ekim 2007 yılı Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesi için sandık başına gittik. Orada Adana yüzde 61 ile EVET dedi.

O kadar sevinmeyin. Şimdi geldik 2015'e. 10 yıl geçti. Her yıl için 1 puandan hesaplarsak koy 61'in üzerine yüzde 71 yapar.

"EN AZ YÜZDE 71 TAMAM MI?"

En az yüzde 71 tamam mı? Hedef yüzde 71 ve üzeri. Size de bu yakışır. Ama bir de 01 Adana olunca birinciliği de başkasına kaptırmak yok.

"ŞİMDİ ANLAYACAKLAR"

Diyorlar ki bu Anayasa değişikliğine ne gerek var. Bunu ne yapacaksınız diyorlar. Onlar 2007'de anlamamışlar 2011'de de anlamadılar 2014'te de anlamadılar 2015'te de anlamadılar 2016'da hiç anlamadılar ama şimdi anlayacaklar.

"SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR"

Adana'da 4 bin 415 sandık var. 1,5 milyona yakın seçmen var biliyorsunuz. Sandık deyip geçmeyelim. Seçim sandıkta kazanılır seçim sandıkta kaybedilir. Siz sandık yöneticileri olarak vatandaşlarımızın hemşerilerimizin verdiği oyların çalınmaması için gereken dikkati göstereceksiniz. Onun için dikkatli olacağız ve sandıklara gözümüz gibi bakacağız.

AK Parti ne söz verdi de yapmadı? Türkiye'yi doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bölünmüş yollarla donattık yolları böldük hayatları birleştirdik yolları böldük gönülleri bölüştürdük yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kardeşliğine zarar vermek isteyenlerin bir kez daha Nisan'da derslerini vermeye var mısınız? Büyük projeleri engellemek isteyenlere dur demeye var mısınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü durdurmaya engellemeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Marmaray'ı Avrasya'yı şehir hastanelerini geciktirenlere dur demeye var mısınız? (Halktan gelen Evet cevabının ardından) Allah sizden razı olsun.

Anayasa ile rejim değişecek diyorlar. Evet doğru rejim değişikliği var. Herkes Adana kebabı yiye yiye rejim de bozuldu diyet de bozuldu. Hepsi bozuldu doğru.

"BUNUN NERESİ DAYATMA"

Ana muhalefet partisi bu dayatmadır diyor. Kardeşim gözüm Kemal Bey bir ay boyunca bu vekiller gece demedi gündüz demedi Meclis'te çalıştılar tıraş olmaya bile vakit bulamadılar. Hala anlamadınız mı bunun neresi dayatma? Siz milleti tanımazsanız millet sizi tanır mı?

"İKİ AY BOŞ DURMAK YOK"

Önümüzde iki ayımız var. İki ay boş durmak yok. Kapı kapı dolaşacak gerçekleri anlatacağız. Milletin kafasını karıştıranlar Türkiye'nin hızını kesenler geleceğimizi geciktirenler aydınlık yarınlara engel olmaya çalışanlara dur demeye var mısınız?