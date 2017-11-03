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Başbakan Binali Yıldırım Erzincan'da

Başbakan Binali Yıldırım havalimanında vatandaşlara sesleniyor.

03.11.2017 - 11:52
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Başbakan Binali Yıldırım, Havalimanı'nda vatandaşlara seslenerek, gündeme ilişkin konuları değerlendiriyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Erzincan'a yine müjdelerle, yine yeni yatırımlarla beraber geldik. Yalnız gelmedik. Yiğit hemşehrilermiz, Erzincanlılar burada. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.

FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, PYD, YPG, adları ne olursa olsun, hepsinin hesabını göreceğiz. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, bu millet yenilmez.

Milletimizin hızlı tren hayalini gerçekleştirdik. Hızlı Tren Sivas'a kadar geldi. Yapımı devam ediyor. Erzincan'a kadar gelecek. Artık Türkiye kendi otomobilini de yapacak.

Yıllardır kriz tellallığı yapanlar, artık hiçbir mazeret bulamayacak.

Yerli otomobil Türk işçisinin, mühendislerinin alın teriyle yapılacak. Yerli otomobilimiz inşallah yakında bu güzel yolları taçlandıracak. Hayırlı uğurlu olsun.

Bakü- Tiflis, Kars 'tan Erzincan'a geliyor. Artık YÖK'ün birleştiği yer olacak. Erzincan daha fazlasına layık. Erzincan'ımızı kalkındıracağız. Türkiye kalkındıkta Erzincan kalkınacak.

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