Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da

Başbakan Binali Yıldırım, açılış konuşmasında Kılıçtaroğlu'na cevap verdi.

Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları:

"SENARİST FETÖ"

Yıldırım, "Filmin yapımı küresel siyaset mühendislerine ait. Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var. Konu 'Türkiyeye diz çöktürmek' bunun için Kılıçdaroğlu'nun elinde kağıtlar tutuşturarak adeta Cumhurbaşkanı'mız hakkında itibar süikastliği yaptırmaya çalışıyorlar."

"BU MİLLET CUMHURBAŞKANI'NA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEK"

Yıldırım, "Bu kağıtları verenler bilmiyor ki bu millet Cumhurbaşkanı'na sahip çıkmaya devam edecek."

"KILIÇDAROĞLU PARTİSİNİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR"

(Kemal Kılıçdaroğlu) Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Siyaseten ülkenin geleceği için söyleyecek sözü kalmayan ana muhalefet partisi genel başkanı partisini uçuruma sürüklüyor. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz. Her seçimde "Kazanamazsam istifa edeceğim" dedin. İstifa ettiğini gören oldu mu? Dün SSK'yı bugün de CHP'yi iflasa sürüklüyorsun. Küresel güçlerin operasyonuna su taşıyorsun. Bunların hiçbiri tesadüf değil.

"AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ZORA SOKMAKTIR"

Kendi vatanına ihanet eden FETÖ terör örgütü ABD'nin eteğinde adeta siyasi güç dileniyor. Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. (Rıza Sarraf) İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor. 'Satarım...' Alıcısı olursa.... Buradan açıkça ifade ediyorum; Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi zora sokmaktır. CHP kadroları Amerika'ya tanışmış, bu davayı takip ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu sen hiç 15 Temmuz şehitlerinin davalarına gittin mi? Önce şehitlerin davalarına git.

"ALGI OLUŞTURMAK İSTİYORLAR"

Erdoğan hakkında algı oluşturmak için var gücüyle çalışıyorlar. Türkiye'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık olmayız.