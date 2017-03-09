Başbakan Binali Yıldırım, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşmeler yapacak.

KIBRIS SORUNU GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelerde, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da ilerletilmesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasına ilişkin müzakere sürecinde meydana gelen son gelişmeler ele alınacak.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım ile birlikte eşi Semiha Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da KKTC’ye geldi.

Başbakan Binali Yıldırım KKTC'de VİDEO