Başbakan Binali Yıldırım Uşak'ta

Başbakan Binali Yılıdırm, Uşak halkıyla buluşarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan için değil, her doğan için bu sisteme ihtiyacamız var. Dün Siirt, Bitlis'teydim, herkes kahrolsun PKK diye bağırıyor. Ama artık vatandaşlarımızı doğuda da tek yürek olmuş. Teröristler de kaçacak delik arıyorlar. Biz de enselerindeyiz. Kaçacak delik arıyorlar. Geleceğimiz, tek bayrak, tek devlet için 'Evet' diyelim."

"Yatırımlar daha da hızlanacak, üretim artacak, yeni iş aş imkanları ortaya çıkacak. Güçlü Türkiye'ye hazır mısınız Uşak? Değişime hazır mısınız?"

Bakın Türkiye ekonomik krize girdiğinde ilk kadınlar çekiyor. Terörizme de en çok kadınlar çekiyor. Eğitimde de en fazla kadınlar etkileniyor. Eğer kadınlar bu ülkede mutluysa ülke de mutludur.

Ekonomiyi büyüttük. Kadınların iş hayatında, eğitim hayatında daha fazla yer almasını sağladık. Bugün sağlıkta çalışanların yarısı kadın. İşte Türkiye'nin geldiği yer bu. AK Parti olarak kadınlarımızın daha fazla siyasette yer almasını sağlıyoruz. Bu yaptıklarımız bir lutüf değil, bir görev.

Uşak'ın gençleri! Türkiye'Nin her ilinde üniversite açtık. Bugün 182 üniversite açtık. İşte hizmet! 2016 yılında Uşak'a üniversite açtık mı? AÇtık. Öğrencilere destek olduk.

Bu değişiklikle en fazla size gelecek Gençler. Değişiklik gelirse 18- 25 yaş arasındaki bütün gençlerimiz aday da olup seçilebilecekler. İster meclis üyesi, kaymakam olabilecek. CHP HDP karşı çıkıyor. CHP bir yandan engel oluyor bir yandan olsun istiyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? CHP gençleri yok sayıyor. Gençler sizi yok sayan 'hayırcı' zihniyete cevap verecek misiniz?

Emekli olmak için ister cumhurbaşkanı, başbakan, işçi ol 25 sene çalışmak gerekiyor. primini ödeyeceksin. Bir de 20 sene bekleyeceksin. Bunlar yalan söylüyor. Seçme hakkına sahip olacak 9 milyon genç kız, bunlar sizi yok sayıyor. Kızlara kafasında yok sayıyor. Bunlar 1930 model. Bu zihniyetle bi yere gidilmez.