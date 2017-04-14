taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.561
USD
3,6763
EURO
3,9046
ALTIN
152,04
PETR
55,6100

Başbakan Binali Yıldırım'dan eyalet tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım, 'eyalet sistemi' tartışmalarına son noktayı koydu

14.04.2017 - 11:05
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan Binali Yıldırım'dan eyalet tepkisi

"İSPATLAYIN GÖREVİ BIRAKAYIM"

Başbakan Binali Yıldım, "Eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi hem parti genel başkanlığını, hem başbakanlık görevini anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir.

"ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZİN HASSASİYETİ NEYSE BİZİM DE HASSASİYETİMİZ AYNIDIR"

Ama buradan soruyorum. Bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi? Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa gösterin, ispat edin, ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapacak mısınız? Ülkücü kardeşlerimizin hassasiyeti neyse bizim de hassasiyetimiz en az o kadardır." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

118
Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

21
Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

306
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

154
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

207
Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolar

Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolar

15
Beşiktaşlı Atiba'dan gol itirafı

Beşiktaşlı Atiba'dan gol itirafı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM