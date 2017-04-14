Başbakan Binali Yıldırım'dan eyalet tepkisi

"İSPATLAYIN GÖREVİ BIRAKAYIM"

Başbakan Binali Yıldım, "Eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi hem parti genel başkanlığını, hem başbakanlık görevini anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir.

"ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZİN HASSASİYETİ NEYSE BİZİM DE HASSASİYETİMİZ AYNIDIR"

Ama buradan soruyorum. Bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi? Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa gösterin, ispat edin, ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapacak mısınız? Ülkücü kardeşlerimizin hassasiyeti neyse bizim de hassasiyetimiz en az o kadardır." dedi.