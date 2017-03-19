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Başbakan: CHP kadınları yok sayıyor

Başbakan Yıldırım CHP'ye; "Atatürk'ün seçme seçilme hakkı verdiği kadınları CHP yok sayıyor" diyerek yüklendi.

19.03.2017 - 18:51
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chp

16 Nisan Anayasa Referandumu öncesinde liderlerin mitingleri devam ediyor.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, evet mitingleri kapsamında Sivas'ta halka hitap etti.

"CHP KADINLARI YOK SAYIYOR"

Yıldırım, hayır cephesindeki CHP'nin genç kızları yok saydığını belirterek; "Kılıçdaroğlu diyor ki, 18 yaşında da siyaset mi olur? Bunlar hakikaten ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. 18 yaş değil mesele. Mesele statüko, zihniyet, geleceğe güvenmeme, gençlere güvenmeme. Diyor ki 18 yaşında vekil yapacaksınız, askerlikten muaf edeceksiniz. Bunu söylerken 18-25 yaş arasındaki vatandaşlarımızın 9 milyonun, 5 milyonunun genç kızlardan olduğunu hatırlamıyor. Sizi yok sayıyor. Bu CHP'nin insandan anladığı budur. Peki askerliği erkekler yapıyor, kadınlarımız ne olacak? Onlar da mı siyasete girmesin? Atatürk'ün partisi. Atatürk kadınlara seçilme hakkını 1934'te bütün Avrupa ülkelerinden daha önce verdi. Ama onun mirasını yiyenler kadınlarımıza siyasete girmeyi çok görüyorlar. Olmasın diyorlar. Bunun cevabını kadınlarımız, kızlarımız, hanımefendiler 16 Nisan'da vermeye hazır mısınız?" dedi.

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