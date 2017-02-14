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Başbakan, CHP'nin AYM kararını değerlendirdi

Başbakan Yıldırım, CHP'nin AYM'den bir sonuç alamayacağını anlayınca bu kararı verdiğini söyledi.

14.02.2017 - 15:24
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili AYM'ya başvuruda bulunmayacaklarını söylemişti.

SONUÇ ÇIKMAYACAĞINI ANLAMIŞ OLMALI

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "CHP, AYM'den bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalı" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, şu açıklamaları yapmıştı; "Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu açıktır. Ama sorun bir hukuk sorunu değil. Halkın konuya el koyup kesin bir şekilde çözmesidir. Amasya Tamimi'nde denildiği gibi, milleti azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Sandıkta kararın verileceği 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Asıl yüce divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz. Son söz yüce divan değil, milletin divanıdır"

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