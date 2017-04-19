Başbakan CHP'nin YSK'ya itirazı hakkında konuştu

Başbakan Binali Yıldırım CHP'nin YSK'ya referandumla ilgili itirazı hakkında açıkalamalarda bulundu.

Yıldırım'ın söyledikleri şu şekilde;

"BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK"

"Vatandaşa bu siyasi değişik lehine aleyhine alabildidğince anlatmışladır. Sonuçta vatandaş herkesi dinlemiş kararını vermiştir. Dolayısıyla bu itraza YSK'nın değerlendirmesi sonucu paylaşılacaktır. Bizim laf söylememiz yanlış olur. Biz görevimizi yaptık. Milletin kararını vermesini sağladık. Halk oylaması huzur içerisinde gerçekleşmiştir. Türkiye demokraside tekrar bir ilki gerçekleştirmiştir. Vatandaşlarımız ülkenin geleceği için bir karar vermişlerdir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI TALİHSİZ"

İtirazın gerekçesi YSK'nın konusudur. Biz YSK'nın vereceği kararı yorumlayacak değiliz veya itirazın gerçekçesini bilemem. Şu bilinmelidir ki her türlü karar alınırken bütün partilerin temsilcileri vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sonucu tanımayacağız' açıklaması talihsiz.

CUMHURBAŞKANI'NIN AK PARTİ'YE ÜYELİĞİ

Anayasa değişikliğinin 3 maddesi hemen yürürlüğe giriyor, diğer tüm maddeler de 2019'daki seçimlerle uygulamaya girilecek. YSK tarafından resmen ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın partisi ile ilişiği tekrar resmen kurulabilecek.

"BİZ KENDİ PAYIMIZA DÜŞENİ ALDIK"

AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda. Bir kan, can tazelemesi yapacağız. 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. 2019'da Mart yerel seçim, 3 Kasım 2019'da meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenecek.

Bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır. Biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Tamam, güven devam ediyor ancak şu hususlarda da güven kaybediyor. Bunlara dikkat edeceğiz."