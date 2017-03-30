Başbakan Edirne'de

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde liderlerin programları devam ediyor.

Binali Yıldırım, Edirne'de vatandaşlara hitap etti.

Başbakan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"Bu sistem zaman zaman problem üretiyor. Geçmişte yaşananlara bakalım, Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa kitapçığını fırlatmasının ardından millet milyarca lira kaybetti. Getirdiğimiz bu 18 maddelik değişimle biz hükümet sistemini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak değiştiriyoruz. Mevcut sistemde Başbakan da Cumhurbaşkanı da güçlü. Burada bir ikibaşlılık var, bu sa sorun oluyor. Bu iki başlılık bize zaman kaybettiriyor."