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Başbakan engel tanıma sistemi tartışmasına noktayı koydu

Başbakan Yıldırım, helikopterler için engel tanıma sisteminin tamamlanması konusunda gerekli talimatları verdiğini söyledi.

04.06.2017 - 11:48
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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Başbakan engel tanıma sistemi tartışmasına noktayı koydu

ENGEL TANIMA SİSTEMİ

Yıldırım, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası hatırlatılarak, "Helikopterde engel tanıma sistemi neden tamamlanamadı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Milletçe üzüldük, bu üzüntüyü sadece aileler yaşamadı, millet topyekun yaşadı. Tabii bu kazaların olmaması gerekir. Bu bahsettiğimiz engel tanıma sistemi uzun yıllardır, haklısınız, savunma sanayisinin gündeminde olmuş, birkaç sefer de ihale yapılmış, iptal edilmiş. Bunun sebebi, bürokrasi ve firmaların kendi aralarında sonuca rıza göstermemesinden kaynaklanan anlaşmazlıklar. Bunların hiçbiri bahane olmamalı.

Başbakan engel tanıma sistemi tartışmasına noktayı koydu

"HEMEN HALLEDİN DEDİM"

Ben Milli Savunma Bakanı'na 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' dedim. Yani ihale olunca tekrar uygun fiyat verdi, vermedi, onlar maalesef bizim kamu mevzuatında zamanı adeta israf eden bir süreç. Birçok işte buna rastlıyoruz. Memur da mevzuata aykırı iş yapmaktan çekiniyor, dolayısıyla sonuç da istenen zamanda elde edilemiyor.

"GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK"

Bu tip acil alımlara güvenlik gerekçesiyle muafiyet uygulayacağız ve doğrudan temin cihetine giderek bunu alacaklar. Bu konuda gerekli talimatları verdik."

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