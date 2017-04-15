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Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

15.04.2017 - 01:03
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Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, FETÖ ile mücadele ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

"DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK"

Yıldırım, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim." dedi.

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