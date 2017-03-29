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Başbakan: Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir

Başbakan Yıldırım canlı yayında Fırat Kalkanı Harekatı'nın bittiği söyledi.

29.03.2017 - 21:20
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Başbakan: Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir

Başbakan Binali Yıldırım, NTV ve Star TV ortak yayınında gündemle ilgili açıklamada bulundu.

"FIRAT KALKANI BİTMİŞTİR"

Başbakan Yıldırım, "El-Bab'ta her şey kontrol altında. Fırat Kalkanı Harekâtı bitmiştir." dedi.

Başbakan: Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir

"OPERASYONLAR BAŞKA BİR İSİMLE YAPILACAK"

Başbakan Yıldırım ayrıca, "Fırat Kalkanı sona erdi ancak terör örgütlerine yapılacak operasyonlar başka bir isimle yapılacak." ifadelerini kullandı.

RAKKA OPERASYONU

Rakka'ya operasyon yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Bize henüz resmi bir dönüş olmuş değil. Yani Rakka operasyonunda nasıl hareket edecekleri, YPG ile SDF ile PYD ile mi beraber olacakları, yoksa Türkiye ile beraber, ÖSO unsurlarıyla mı beraber olacaklar, bunun kararını henüz bize iletmiş değiller. Ama yaşanan gelişmeler sanki, geçmiş yönetimin gittiği yoldan gidiliyormuş gibi intibasını veriyor. Bu konu, amasız fakatsız yarın gelen ABD Dışişleri Bakanına söylenecek ve bu konudaki ABD'nin duruşunun tutumunun netleşmesi istenecek" açıklamasında bulundu.

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