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Başbakan, Katar Ekonomi Bakanını kabul etti

Başbakan Yıldırım, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ve beraberindeki heyet ile Çankaya Köşkü’nde görüştü

13.07.2017 - 13:38
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Basına kapalı yapılan görüşmede, Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Başbakan, Katar Ekonomi Bakanını kabul etti

Başbakan, Katar Ekonomi Bakanını kabul etti

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