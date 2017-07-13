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Başbakan, Katar Ekonomi Bakanını kabul etti
Başbakan Yıldırım, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ve beraberindeki heyet ile Çankaya Köşkü’nde görüştü
13.07.2017 - 13:38
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Basına kapalı yapılan görüşmede, Türkiye ile
Katar
arasında yapılması planlanan projeler görüşüldü.
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