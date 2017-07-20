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Başbakan Kıbrıs'ta konuştu

Başbakan Yıldırım, Kıbrıs'ta yaptığı konuşmada; Rum tarafının çözümden uzak olduğunu ve ipe un serdiğini söyledi.

20.07.2017 - 10:44
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başbakan

Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü sebebiyle Kıbrıs'ta düzenlenen törene katıldı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"TÜRK TARAFI ÇÖZÜM İRADESİNİ ORTAYA KOYDU"

"Hatırlanacağı üzere Türk tarafı çözüm iradesini 2004 yılında hayata geçirmiş ve referandumda evet oyu kullanmıştır. Bu sınavdan Kıbrıs Türkü alnının akı ile çıkmış çözüme evet demiştir. Rum tarafı da birlikte yaşamaya hazır olmadığını ortaya koymuş hayır oyu kullanmıştır. Maalesef aynı tutum bugün de devam ediyor.

"KONFERANSLARDAN BİR SONUÇ ALINMAYACAK"

Rum tarafı ipe un seren yaklaşımını sürdürüyor. Masayı devirmeyi hedefleyen tutum yüzünden bu süreç akamete uğramıştır. Adil kalıcı bir çözümün elde edilmesi için KKTC de garantör Türkiye de her türlü sorumluluğunu yerine getirmiş ama beklenen sonucu görememiştir. Kıbrıs konferanslarından bir sonuç alınamayacağı net olarak anlaşılmıştır.

"TÜRKİYE KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI KORUYACAK"

Rum tarafının tek yanlı adımları tehlikeli. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya devam edeceğini bir kez daha belirtiyorum.Rum tarafının yıllardır devam eden anlaşılmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk halkına ödetilmesi büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlıkların giderilmesi için atılacak adımlar bir an önce atılmalı."

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