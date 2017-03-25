Başbakan Siirt'te konuştu

Binali Yıldırım, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Siirt'te vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"BİR ALİ DEĞİL BİN ALİ FEDA OLSUN"

"Kılıçdaroğlu, 'Ben hayır diyorum çünkü Binali Bey'in koltuğunu kaybetmesini istemiyorum' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, Binali koltuk meraklısı değil. Memleketim, milletim için bir Ali değil, bin Ali feda olsun. Ama sen kendine bak. 7 seçim kaybetmişsin, hala koltuğa yapışmış duruyorsun.

AK Parti ile birlikte milletin devletiyle buluştuğunu, bir ve beraber olduğunu belirten Yıldırım, bu beraberliğin de başarıyı getirdiğini vurguladı.

"ŞANZIMANI DAĞITTI"

Kılıçdaroğlu'nun "Bu değişiklik olursa başkent Ankara'dan İstanbul'a taşınacak" dediğini de söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Allah akıl fikir versin. Bu yaştan sonra, nasıl olacaksa. Böyle bir şey olur mu? Anayasanın ilk 4 maddesi değişmiyor, değişmesi teklif edilemiyor. Orada Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğu yazıyor. Kanunla değişmez. Meclis değiştiremez. Anayasa değişikliği lazım. Onu da millet yapıyor. Ama bu zat daha geçen yıl diyordu ki 'Anayasanın değişmez maddeleri de değişir.' Şimdi onu unuttu, bize diyor ki 'Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceksiniz.' Yalanın bu kadarına da pes doğrusu. Kılıçdaroğlu, şanzımanı da dağıttı. Nereye gideceği, nereye toslayacağı belli değil. Bakalım daha ne yalanlar çıkacak."























