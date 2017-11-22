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Başbakan: Türkiye ekonomisi şoklara dirençlidir

Başbakan Binali Yıldırım, "Türk ekonomisi canlı kalmaya devam ediyor, felaket tellallığı yapanlar ters köşe olacak" dedi.

22.11.2017 - 17:59
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Başbakan: Türkiye ekonomisi şoklara dirençlidir

Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri ile güçlü olduğunu ve şoklara karşı dirençle durduğunu söyledi.

FELAKET TELLALLIĞI YAPANLAR...

Ekonominin büyüdüğünü aktaran Başbakan, "Spekülasyonlar döviz kurlarında kısa vadede bir dalgalanmaya sebep olmaktadır. Bu şoklara karşı direnç göstererek büyümesini sürdürüyor. Bundan sonra orta vadeli plan uygulaması çerçevesinde direncini daha da artacak. Uzun vadede felaket tellahlığı yapanlar yine ters köşe olacak." dedi.

"BAZI ÇEVRELER BÜYÜMEMİZDEN RAHATSIZ OLUYOR"

Sağlam temellerde ekonominin ilerlediğini vurgulayan Başbakan, "Çarkların bu kadar uyumlu dönmesi birçok badireye rağmen ekonomimizin sağlam temellerde emin adımlarla geleceğe ilerlemesi bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bugün döviz kurları üzerinde manipülasyonları görüyoruz. Türkiye ekonomisi sağlam temelleri ile güçlüdür. Şoklara dirençlidir. Bunu geçtiğimiz 15 yıl içerisinde gördük." şeklinde konuştu.

Başbakan: Türkiye ekonomisi şoklara dirençlidir VİDEO

GÖSTERGELER SAPASAĞLAM

Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Makro göstergelerimiz sapasağlam. Yani Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir yer olmaya devam ediyor. türkiye yatırımcının yüzünü güldüren ülkelerden biri.

Bu sefer de Türkiye'nin notunu düşüren bildik kuruluşlar 2017 için tahminlerini düzeltme yarışlarına girdiler. Şimdi de 2017'yi bıraktılar 2018 için kaos ve ekonomik kriz senaryoları tekrar tedavüle sürüldü. İş alemimiz vatandaşlarımız rahat olsun. Nasıl ki 2017'de oyunları ters düz ettikse büyüme rekoru gerçekleştirdikse 2018'de gerekli tedbirleri alarak ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE'Yİ ÜÇE KATLADIK

Herkes müsterih olsun, yatırım planlarını değiştirmesin ileriye bakmaya devam etsin. Gelecek Türkiye'nin. 15 yılda küresel finans simsarlarının ayak oyunlarına rağmen Türkiye'yi 3'e katladık. Milli gelirlerimiz 300 milyar dolarlardan 800 milyar dolarların üzerine ve kişi başı milli gelirde 3 bin 200 dolardan 11 bin dolara yaklaşmıştır.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEK ALINACAK NİTELİKTE

Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2 civarında, ocak-ekim döneminde bütçe gelirleri 110 milyar, vergi gelirleri 431 milyar olmuştur. Vergi gelirleri performansı da göstermektedir ki ekonomi canlanmaya devam ediyor. Kazanç olmazsa, vergi tahsilatı da olmaz. Vergi performansına baktığımızda Türkiye'de üretimin yatırımın istihdamın devam ettiğini görüyoruz.

Moody's ne diyor? Güçlü ekonomik büyümesi ve yönetilebilir kamu borcu göstergeleri kredi için kilit öneme sahip olup, diğer ülkeler açısından örnek alınacak niteliktir. Bunu Türkiye için söylüyor. Onlar söyletmiyor, ekonomimiz söylüyor.

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