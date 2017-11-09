Başbakan Yardımcısı: Avrupa seviyesinde hizmet veriyoruz

Akdağ, İspanya'nın başkenti Madrid'de Dünya Sağlık Örgütü'nün"Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlık Sistemleri" başlıklı toplantıya katıldı. Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Akdağ ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Madrid'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

"HİZMETLERİMİZ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR"

Türk vatandaşlarıyla sohbet eden Akdağ, Türk vatandaşlarına "PKK'lı bölücüler ve FETÖ'cüler hariç, burada hepiniz bir araya gelin ve bir dernek kurun." dedi.

Türkiye'de özellikle sağlık sektöründe atılan adımları anlatan Akdağ, "Türkiye'de kişi başına düşen ortalama sağlık harcaması yıllık 500 dolar. Bunun 100 dolarını insanlar cebinden geri kalan 400 dolarını kamu olarak biz karşılıyoruz. Avrupa'daki bazı ülkelerde kişi başına düşen bu harcama 2 bin 300 doları buluyor. Ama bizim verdiğimiz hizmet ile onların verdiği hizmet hemen hemen aynı. Ve biz hizmetlerimizi anlattığımızda hayrete düşüyorlar." diye konuştu.

"TECRÜBE KAZANMAK İÇİN NARCOS İZLEDİM"

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelenin koordinasyonun da kendisine bağlı olduğunu belirten Akdağ, "Biraz tecrübe kazanmak için Narcos adlı dizinin 3 sezonunu kısa bir sürede sabah 4'lere kadar ayakta kalarak izlediğini" espirili bir dille Türk vatandaşlarına anlattı.

Madrid'deki temaslarını yarın tamamlayacak olan Recep Akdağ, yarın Türkiye'ye dönecek.