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Başbakan Yardımcısı Kaynak, oyunu kullandı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, oyunu memleketi Kahramanmaraş'ta mezun olduğu okulda kullandı.

16.04.2017 - 12:21
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Veysi Kaynak, oyunu kullanacağı merkez Dulkadiroğlu İlçesi'ndeki Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu'na, Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Necati Okay, Ak Parti ilçe başkanı Ömer Oruç Bilal Degbici ile geldi. Kendisinin okuduğu dönemde ilkokul olan ancak daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülen okuldaki 1158 nolu sandığa giden Kaynak, sandık görevlileriyle tokalaştıktan sonra tercih pusulasını ve mührü alarak kabine girdi. Burada oyunu kullanan Kaynak, daha sonra zarfını 'Bismillah' diyerek sandığa attı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, oyunu kullandı

Okuldaki sandıkları dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden Kaynak, referandum sürecinde herkesin bilinçli bir şekilde faaliyet yaptığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, oyunu kullandı

Türkiye'nin referandumlara Ak Parti döneminde alıştığını ve ülkedeki referandumların yarısının Ak Parti döneminde yapıldığını belirten Kaynak, şunları söyledi:

Başbakan Yardımcısı Kaynak, oyunu kullandı

"Türkiye'de herkes özgürce herkes sürecin lehine ya da aleyhine kendi çalışmalarını yaptı. Bu sürecin neticesi ne olursa olsun, kaybedenler bir kısım Avrupa ülkeleri ile mutlak surette terör örgütleri olmuştur. Bu sürecin kazananı muhakkak surette bizim milletimiz olmuştur."

Başbakan Yardımcısı Kaynak, oyunu kullandı

Başbakan Yardımcısı Kaynak, oyunu kullandı

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