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Başbakan Yıldırım 4 gündür İzmir'de

Referandum için çalışmalarına devam eden Başbakan, İzmir'e çok önem veriyor.

12.04.2017 - 11:25
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Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında gittiği İzmir'de adeta kamp kurdu.

4 GÜNDÜR İZMİR'DE

4 gündür İzmir'de vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan, bugün STK temsilcileriyle buluştu.

Başbakan Yıldırım 4 gündür İzmir'de

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' oyu kullanılmasını istedi.

CHP'li vekilin tehdidini hatırlatan Yıldırım, "Hayır çıkarsa İzmir'de düşmanı denize döktüğümüz gibi sevineceğiz lafları bize yakışmaz. Söyleyeni de şiddetle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

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