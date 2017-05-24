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Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı oldu

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

24.05.2017 - 12:44
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Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı oldu

TBMM'de yapılan AK Parti'nin kapalı grup toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, 300 milletvekilinin oyu ile seçildi.

Toplantının bir diğer önemli gündemi ise 50 kişilik MKYK'nın ardından, merakla beklenen MYK olacak.

Bugün, yeni MYK'nın da açıklanması bekleniyor. MYK sürecine paralel olarak, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin de açıklanabileceği ihtimaller arasında gösteriliyor. Kabine revizyonu için konuşulan bir diğer gün ise, cuma günü.

"BİNALİ BEY'İ ÖNERİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugünkü toplantı için dün Meclis'te yaptığı açıklamada "Yarın kapalı grup toplantımızı yapacağız. Cumhurbaşkanımızın Genel Başkan olması sürecinde milletvekili olmayışı nedeniyle yarınki toplantıda grup başkanını seçeceğiz. Bizler AK Parti Grubu'nun Başkanı olarak Başbakanımız Binali Bey'i öneriyoruz." demişti.

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