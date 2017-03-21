1980 darbesinden sonra ilk kez kamu desteğiyle gerçekleştirilen ve nevruz ceminin yapılmasıyla Hazreti Ali'nin doğum günü kutlaması açısından da ilk olma özelliği taşıyan etkinlik; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Dede Garkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Ankara'daki buluşmaya Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Alevi dedeleri de katıldı.

"BU KARDEŞİNİZ ALEVİ KÜLTÜRÜNE ÇOK YAKIN VE SICAK BİR KOMŞUDUR"

Farklı olmanın, insanın fıtratından geldiğini söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz farklılıklarımızı insanlığın, medeniyetin zenginliği olarak gördük; görüyoruz. Bunun bir örneği de benim. Alevi, Sünni vatandaşlarımızın birlikte yaşadığı bir köyde doğdum. Benim adımı da çok sevdiğimiz, sevdikleri için adını verdikleri komşumuzdan geldiğini sizlerle paylaşmak isterim. Biz birbirimizin çocuklarına isim verecek kadar güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız. Aynı tastaki çorbaya birlikte kaşık salladık. Bu kardeşiniz Alevi kültürüne çok yakın ve çok sıcak bir komşudur. Bu kültürün içinde büyüdüm. Biz birlikte ve iç içe yaşadık. Bundan sonra da ilelebet birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

Başbakan Yıldırım Alevilere seslendi: Köklerimiz bir VİDEO



"HZ. ALİ; İSLAM'IN KILICI, BELAGAT USTASI, AHLAK ABİDESİYDİ"

Tabiat uzun uykusundan uyanıp, yeni bir bahara, neşe ve sevince uyanıyor. Havamıza, toprağımıza, suyumuza düşen cemreleri artık gönlümüze de düşürme zamanı gelmiştir. Bugün peygamberimiz Hz. Muhammed'in yol arkadaşı, can yoldaşı, sırdaşı aynı zamanda evladı yerine koyduğu İslam'ın en önemli kahramanı Hz. Ali efendimizin de doğum günüdür. Biz de 'Duyduk ve uyduk' diyoruz. Hz. Muhammed, bizim son peygamberimiz, yüce kitabımız Kur'an'ı tamamlayan, dinimizi ikmal eden peygamberimiz. Duyduk ve uyduk. Hz. Ali, İslam'ın kılıcı, belagat ustası, ahlak abidesiydi. Bir kahramandı ve bir şehitti. Hz. Ali'nin yaktığı ilim, ahlak ve belagat ateşi on binlerce fersah ötede, Horasan Erenleri'nde yankısını bulmuştur.

"KÖKLERİMİZ BİR, ARAMIZDAKİ KARDEŞLİK KÖPRÜLERİNİ DAHA GÜÇLÜ KILMA ZAMANI"

Geldiğimiz nokta önemlidir, değerlidir. Bize düşen bundan böyle aramızdaki kardeşlik köprülerini daha güçlü kılma zamanıdır. Bu coğrafyada birlikte yaşama ahlakının çıtasını hep beraber yükselteceğiz. Bize düşen vazife konuşarak, anlaşarak, meselelerimizi mesele olmaktan çıkarmaktır. Birbirimizi ötekileştirmeden dinleyeceğiz, birbirimizi anlamak için daha çok çaba sarf edeceğiz. Farklılıklarımıza değil, ortak yanlarımıza daha fazla yoğunlaşacağız. Bizler aynı bedenin, aynı inancın, aynı ruhun unsurlarıyız. Yaradan’ımız, kitabımız, hayat rehberimiz bir. Aynı tarihin, aynı medeniyetin çocuklarıyız. Köklerimiz bir. Ehlibeyte kim hürmet etmezse ne Alevi’dir ne de Sünni’dir. Kerbela'da zalimlerce şehit edilen Hz. Hüseyin efendimize hürmet etmeyen Alevi olsa ne olur Sünni olsa ne olur. Yol birdir, maksat birdir, menzil bir."