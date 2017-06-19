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Başbakan Yıldırım Atina'ya gitti

Yunanistan Başbakanı Çipras ile Başbakan Yıldırım arasında gerçekleşecek görüşmede, iade edilmeyen darbeciler ele alınacak.

19.06.2017 - 09:17
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Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın daveti üzerine Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanından özel uçak "ANA" ile Atina'ya hareket etti.

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Başbakan Yıldırım ile Yunanistan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da gitti.

SON GELİŞMELER

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

DARBECİLERİN İADESİ

Başbakan Yıldırım ile Çipras arasındaki görüşmede, 15 Temmuz gecesinden sonra Yunanistan'a kaçan ve iade talepleri reddedilen darbeci teröristlerin de masada olacağını belirtiliyor.

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