Başbakan Yıldırım Beştepe'de gençlere seslendi

Binali Yıldırım, Beştepe'de 19 Mayıs programında konuşma yaptı.

GENÇLER 15 TEMMUZ'DA TARİH YAZDI

Gençlere seslenen Başbakan "Gençler, 15 Temmuz gecesi tarih yazdınız, demokrasimize sahip çıkarak size olan inancımızı ve güvenimizi boş çıkarmadınız" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

SİZLER ERTUĞRUL GAZİ'NİN NESİLLERİSİNİZ

"Yurdun dört bir köşesinde ülkemiz için alın teri döken bütün genç emekçi kardeşlerimizi bu vesileyle selamlıyorum. Üniversiteli gençlerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Geleceğin teminatı olan sizleri selamlıyorum. Siz gençler Söğüt'te doğup üç kıtaya yayılan dev bir imparatorluğun kurucusu Ertuğrul Gazi'nin nesillerisiniz, çağ açıp, çağ kapatan Fatih'in neslisiniz, Asım'ın neslisiniz.

GENÇLERİMİZ ALÇAKLARA MEYDAN OKUDU

15 Temmuz gecesi tankların, uçakların, silahların karşısında korkusuzca duranlar sizlerdiniz. O gece nice genç yavrumuz o koca yüreğiyle alçaklara meydan okudu. 1 ay boyunca demokrasi nöbetlerinin heyecanı ve kararlılğı yine sizlerdiniz. O gece verdiğimiz 249 şehidimizin 2 bin 193 gazimizin bir kısmı da sizin gibi gençlerden oluşuyordu. Gençlerimizdeki istiklal aşkı bizlere hem umut verdi, hem de gurur verdi. Gençlerimizin milli iradeyi kararlı bir şekilde sahiplenişi Türkiye'de siyasi bilincin seviyesini göstermesi bakımından çok önemli.

BİZ SİZLERE İNANCIMIZIN GEREĞİNİ YAPTIK SIRA ŞİMDİ SİZDE

Hayatın her alanında, ekonomide, siyasette, bilimde, sanatta, siyasette, sosyal etkinliklerde sizleri en önde görmek istiyoruz. Bu hem kendinize, hem ailenize, hem de ülkemize karşı sevginizin ve sorumluluğunuzun bir gereğidir. Gözlerinizdeki ışık, vicdanlarınızdaki merhamet, kalplerinizdeki heyecan hiç ama hiç eksilmesin. 16 Nisan halkoylamasında seçilme yaşı 18'e indi. Biz sizlere olan inancımızın gereğini yaptık. şimdi sorumluluk sırası sizde. Kendinizi, bulunduğunuz her alanda en güzel şekilde yetiştirecek ve ülkemizin geleceğine hazırlayacaksınız."

EN BÜYÜK SERMAYEMİZ GENÇLERİMİZDİR

Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olarak birbirimizin hukukuna sahip çıkacağız ve hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. 15 yılda siz gençlerimiz için birçok alanda çok ama çok önemli adımlar attık. Gençlerimize yönelik hizmetlerin bütünlük içerisine bir yaklaşımla sunulması ve yaygınlaştırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığını kurduk. 15-24 yaş arasındaki nüfusumuz 13 milyon. Toplamda 25 milyona yaklaşan öğrencimiz var. Bizim en büyük sermayemiz, geleceğimiz gençlerimizdir."