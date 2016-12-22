Başbakan Binali Yıldırım, 114’üncüsü gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

EL BAB KUŞATILDI

Başbakan Binali Yıldırım, TSK’nın El Bab’ı kuşattığını ve hakim bölgeleri ele geçirdiğini söyleyerek, "Terör karşısında millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

''BU BİR BEKA MÜCADELESİDİR''

Dünyanın baş belası terör insanlığa karşı içlenen bir suçtur. Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Birlik ve bütünlüğümüz her zaman muhafaza edeceğiz. Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz.Terör karşısında birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız.

Başbakan Yıldırım: Bu bir beka mücadelesidir VİDEO

40 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Parti teşkilatlarımız, belediyeler yardımları ulaştırmada seferber oldu. Biz muhataplarımızla çok yoğun görüşmeler yaptık ve ateşkesin gerçekleşmesini sağladık. Bugüne kadar 40 bin civarında sivil ateşin içinden alınıp emniyetli bölgelere sevk edildi. Bu kolay olmadı.

TERÖR DÜNYANIN BAŞININ BELASIDIR

Terör örgütleri canları yandıkça asimetrik eylemlere başladılar. Son olarak Rusya büyükelçisine yapılan alçakça suikast ve Almanya'daki saldırı tüm dünya için terörü tekrar değerlendirme şartı sunuyor. Hiç bir ülke teröre karşı biz güvendeyiz diyemeyiz. terör dünyanın başının belası. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu saldırıları sadece Türkiye'nin sorunu olarak görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye'deki saldırılar sadece Türkiye'yi etkilemiyor. Sizin teröristiniz kötü benimki iyi anlayışı terörün iyice azmasına sebep olmaktadır. Biz teröre karşı her türlü işbirliği yapmaya hazırız.