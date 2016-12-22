taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.682
USD
3,5114
EURO
3,6759
ALTIN
127,59
PETR
54,1150

Başbakan Yıldırım: Bu bir beka mücadelesidir

Başbakan Binali Yıldırım, TSK’nın El Bab’ı kuşattığını ve hakim bölgeleri ele geçirdiğini söyledi.

İHA | 22.12.2016 - 11:06
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan Yıldırım: Bu bir beka mücadelesidir

Başbakan Yıldırım: Bu bir beka mücadelesidir

Başbakan Binali Yıldırım, 114’üncüsü gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

EL BAB KUŞATILDI

Başbakan Binali Yıldırım, TSK’nın El Bab’ı kuşattığını ve hakim bölgeleri ele geçirdiğini söyleyerek, "Terör karşısında millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

''BU BİR BEKA MÜCADELESİDİR''

Dünyanın baş belası terör insanlığa karşı içlenen bir suçtur. Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir. Birlik ve bütünlüğümüz her zaman muhafaza edeceğiz. Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz.Terör karşısında birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız.

Başbakan Yıldırım: Bu bir beka mücadelesidir VİDEO

40 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Parti teşkilatlarımız, belediyeler yardımları ulaştırmada seferber oldu. Biz muhataplarımızla çok yoğun görüşmeler yaptık ve ateşkesin gerçekleşmesini sağladık. Bugüne kadar 40 bin civarında sivil ateşin içinden alınıp emniyetli bölgelere sevk edildi. Bu kolay olmadı.

TERÖR DÜNYANIN BAŞININ BELASIDIR

Terör örgütleri canları yandıkça asimetrik eylemlere başladılar. Son olarak Rusya büyükelçisine yapılan alçakça suikast ve Almanya'daki saldırı tüm dünya için terörü tekrar değerlendirme şartı sunuyor. Hiç bir ülke teröre karşı biz güvendeyiz diyemeyiz. terör dünyanın başının belası. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu saldırıları sadece Türkiye'nin sorunu olarak görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye'deki saldırılar sadece Türkiye'yi etkilemiyor. Sizin teröristiniz kötü benimki iyi anlayışı terörün iyice azmasına sebep olmaktadır. Biz teröre karşı her türlü işbirliği yapmaya hazırız.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

69
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

59
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

161
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

287
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

16
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM