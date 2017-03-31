Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen 'Büyük Sivas Buluşması'nda bir konuşma yapıyor.

"SİVAS KARARINI VERMİŞ"

Sivas 16 Nisan'da 'He mi?' sorusuna salondan 'He' diye cevap gelince Başbakan Yıldırım, “Sivas kararını vermiş" dedi.

"SİVAS TÜRKİYE'NİN TAPUSUDUR"

Sözü uzatmaya gerek olmadığını, işin belli olduğunu söyleyen Yıldırım, “16 Nisan'da vereceğimiz karar tabi ki 'Evet'. Bu kararın 'Evet' olmaması için çalışanlar var. Vatandaşlarımızı benim değerli Sivaslı hemşerilerimin aklını çelmeye çalışanlar var. Sivas bunlara itibar eder mi? Kulak asar mısınız? Asmazsınız. Biliyorum. Sivas Türkiye'nin tapusudur. Türkiye cumhuriyeti Sivas'ta kuruldu. Sivas Kongresi ile o büyük mücadele başladı ve bu günlere geldik" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım'ın konuşması devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİNALİ YILDIRIM SEVİGİSİ

Başbakan Yıldırım ,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için: "Bir de tutturmuş, nereden geldiyse bir Binali Yıldırım sevgisi doğdu; 'Biz Binali Bey için çalışıyoruz.' Niye benim için çalışıyorsun kardeşim? Ben koltuk meraklısı değilim." dedi.

"SENİN İŞİN GÜCÜN FELAKET TELLALLIĞI YAPMAK MI"

Yıldırım: "Ana muhalefet partisinin bir genel başkanı var. Minibüsçülerle oturuyor, onlara diyor ki '17 Nisan'da sizin hat ruhsatlarınız iptal olacak.' Muhtarlarla oturuyor, onlara diyor ki 'muhtarlıklar kapanacak.' İş adamlarıyla oturuyor 'fabrikalarınız elinizden alınacak', efendim olmadı, kahvecilerle oturuyor, 'kahvehaneler kapanacak.' Kardeşim senin işin gücün felaket tellallığı yapmak mı?"



