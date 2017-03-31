taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6322
EURO
3,8796
ALTIN
145,93
PETR
53,6100

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

Sivas 16 Nisan'da 'He mi?' sorusuna salondan 'He' diye cevap gelince Başbakan Yıldırım, “Sivas kararını vermiş" dedi.

31.03.2017 - 22:45
  1. Haberler
  2. İç Haber
Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen 'Büyük Sivas Buluşması'nda bir konuşma yapıyor.

"SİVAS KARARINI VERMİŞ"

Sivas 16 Nisan'da 'He mi?' sorusuna salondan 'He' diye cevap gelince Başbakan Yıldırım, “Sivas kararını vermiş" dedi.

"SİVAS TÜRKİYE'NİN TAPUSUDUR"

Sözü uzatmaya gerek olmadığını, işin belli olduğunu söyleyen Yıldırım, “16 Nisan'da vereceğimiz karar tabi ki 'Evet'. Bu kararın 'Evet' olmaması için çalışanlar var. Vatandaşlarımızı benim değerli Sivaslı hemşerilerimin aklını çelmeye çalışanlar var. Sivas bunlara itibar eder mi? Kulak asar mısınız? Asmazsınız. Biliyorum. Sivas Türkiye'nin tapusudur. Türkiye cumhuriyeti Sivas'ta kuruldu. Sivas Kongresi ile o büyük mücadele başladı ve bu günlere geldik" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım'ın konuşması devam ediyor.

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

KILIÇDAROĞLU'NUN BİNALİ YILDIRIM SEVİGİSİ

Başbakan Yıldırım ,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için: "Bir de tutturmuş, nereden geldiyse bir Binali Yıldırım sevgisi doğdu; 'Biz Binali Bey için çalışıyoruz.' Niye benim için çalışıyorsun kardeşim? Ben koltuk meraklısı değilim." dedi.

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

"SENİN İŞİN GÜCÜN FELAKET TELLALLIĞI YAPMAK MI"

Yıldırım: "Ana muhalefet partisinin bir genel başkanı var. Minibüsçülerle oturuyor, onlara diyor ki '17 Nisan'da sizin hat ruhsatlarınız iptal olacak.' Muhtarlarla oturuyor, onlara diyor ki 'muhtarlıklar kapanacak.' İş adamlarıyla oturuyor 'fabrikalarınız elinizden alınacak', efendim olmadı, kahvecilerle oturuyor, 'kahvehaneler kapanacak.' Kardeşim senin işin gücün felaket tellallığı yapmak mı?"

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

Başbakan Yıldırım 'Büyük Sivas Buluşması'nda konuşuyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halit Akçatepe vefat etti

Halit Akçatepe vefat etti

297
Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı

394
Atilla Taş dahil 21 kişi tahliye edildi

Atilla Taş dahil 21 kişi tahliye edildi

279
Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

Adil Öksüz deşifre olmasaydı ABD'ye gidecekti

80
Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

Bakan Ağbal ithal 2. el otolara vergi düzenlemesini açıkladı

41
Akıncılar'da Gülen için karakol inşa ediliyormuş

Akıncılar'da Gülen için karakol inşa ediliyormuş

44
İddianamede 'komutan Akın Öztürk' ayrıntısı

İddianamede 'komutan Akın Öztürk' ayrıntısı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM