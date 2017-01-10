Başbakan Yıldırım büyükelçilerle buluştu

Başbakan Yıldırım, buradaki konuşmasında büyükelçierin Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili kendilerine yöneltilen soruları tek tek cevaplamaları gerektiğini belirtti.

"ARDA BEY SİZE BİLGİLERİ VERECEK"

Yıldırım aynı konuşmasında Türkiye'ye gelecek olan yatırmlarla ilgili büyükelçilere de büyük görevler düştüğünü vurguladı ve "Siz, Yatırım Ajansı Başkanımız Arda Bey'in size sunacağı bilgileri herkese ulaştırın, anlatın ki ülkemiz yatırım alsın" dedi.



(Arda Ermut, Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı)

Başbakan'dan Büyükelçilere uyarı: Yatırımları anlatın VİDEO

Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiyoruz. Yürütme seçimle işbaşına gelecek, Meclis de yine seçimle oluşacak.

Meclis'in içinden hükümet çıkma dönemi bitmiş olacak. Aslında bunun temelini 2007'de attık. O tarihte Cumhurbaşkanı seçilemeyince bu mesele halka gitmek mecburiyetinde kaldı ve vatandaşlar halk tarafından doğrudan seçilmesine karar verdi.

Bu diğer başkanlık sistemlerine göre biraz yeni bir boyut. İnşallah sonuçlarını da birlikte göreceğiz. Ülkenin demokrasisinin gelişmesine vesile olur diye düşünüyoruz.

BÜYÜKELÇİLERE UYARI: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ANLATIN

Bununla ilgili size de mutlaka sorular gelecek. "Efendim nasıl bir sistem değişikliği yapılıyor" gibi sorulara ilk ağızdan sizin en iyi cevapları vermeniz gerekiyor. Sizden bunu bekliyoruz. Onun için sistem ne getiriyor ne götürüyor, bunu ayrı bir başlık altında öneriyorum.

DIŞ DÜNYADA BU SİSTEME İLGİ VAR

Görüyorum ki dış dünyada da buna karşı bir ilgi var. Bizim o bildiğimiz örgütler (FETÖ) bu sistemi istismar etmek için bekliyor, sizler onlardan önce davranın ve sistemi tanıtın. Algı operasyonlarına maruz kalmasın sistem.

YATIRIM İMKANLARINI YURT DIŞINDA ANLATIN

Yurtdışından gelip vatandaşlık alma şartlarını kolaylaştırdık. Yurt dışındaki yatırımcılara oturma izninden tutun yatırımlara kadar muazzam bir teşvik paketi hazırladık. Bütün bunları elinizde olması lazım.

Arda Bey yabancı yatırımcılarla ilgili neler yapıldı, her dilde hazırlayarak büyükelçilere ulaştırabiliriz. Büyükelçilerimiz de bunu 10 yere götürse, 1 tanesi tutarsa ne güzel olur.