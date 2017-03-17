Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'daki referandum mitingi kapsamında Bayburt'ta konuşma yaptı.

"HZ. PEYGAMBERİMİZİ AĞZINIZA ALMAYIN"

CHP'nin halk oylamasında kullanacağı kampanya müziğine değinen Başbakan Yıldırım, "Bir şarkı yapmışlar, 'İnşallah, maşallah, Allah Allah' lafızlarıyla doldurmuşlar. Bolca istismar... Bir yandan kutsalları istismar edip, diğer yandan peygambere saygısızlık yapacaksın. Buradan sesleniyorum, Hazreti Peygamberimizi ağzınıza almayın, saygısızlığı bırakın. Milletin seçtiğini bunlar hiçbir zaman hazmedemediler. Milletin değerlerini bir türlü içlerine sindiremediler." diye konuştu.

"BUNLARIN, MİLLETİN İNANÇLARINA BİLE SAYGILARI YOK"

Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın dün Trabzon'da yaptığı konuşmayı eleştirerek, "CHP'nin önceki genel başkanı bir konuşma yapıyor, konuşma baştan aşağı ofsayt. Bir tane doğru bir şey yok. Ama öyle bir laf etti ki inanın çok üzüldüm. Şöyle diyor, 'Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın'. Haşa. Peygambere saygısızlık ne haddine. Bunların, bu aziz milletin inançlarına bile saygıları yok. Ağzından çıkanı bunların kulakları duymuyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım CHP'ye seslendi VİDEO

Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması VİDEO