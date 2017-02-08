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Başbakan Yıldırım: El Bab her taraftan kuşatıldı

Başbakan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile ortak basın toplantısında Suriye'deki harekata ilişkin son bilgileri paylaştı.

08.02.2017 - 15:26
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Başbakan Yıldırım: El Bab her taraftan kuşatıldı

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Başbakan Yıldırım, gazetecilerin Suriye'deki gelişmeler ile ilgili sorduğu soru üzerine, "El Bab her taraftan kuşatıldı, dış mahalleler kontrol altına alınmıştır" dedi.

"RUSYA İLE BİRLİKTE TEDBİRLER ALINIYOR"

Yıldırım devamında, "Güneyde rejime ait unsurların, kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur.  Ancak gerek koalisyon güçleri, gerek Türk Hava Kuvvetleri, gerek Rusya'yla yapılan koordinasyon sonucu herhangi bir tatsız olayın yaşanmaması, çatışma olmaması için gereken tedbirler alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım: El Bab her taraftan kuşatıldı VİDEO

İNTİHAR SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞTÜLER

Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerimize yönelik saldırıya ilişkin bir soru üzerine Başbakan, "Dün akşamki haraketta yapılan intihar saldırısı sonucu maalesef 2 askerimiz şehit oldu, yaralı askerlerimiz var" ifadelerini kullandı.

CHP'YE TEPKİ

CHP yetkililerinin anayasa değişikliğine ilişkin kanunu AYM'ye taşıyacaklarını açıklaması üzerine ise "Buna hiç şaşırmadım. Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor. Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor. Böyle bir vaziyet var memlekette. Buna alıştık. Bu, süreci durdurmaz, süreç devam eder. Tabii Anayasa Mahkemesi kendi iradesinde kararını verecektir." şeklinde konuştu.

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