Başbakan Yıldırım Elazığ'da

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referanduma 24 gün kala çalışmalara devam ediyor.

16 NİSAN REFERANDUMU

Partisinin Elazığ'da düzenlediği etkinliğe katılan Başbakan, gündemi değerlendirdi. 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine dikkat çeken Başbakan, "Tarihi bir değişimin arifesindeyiz. 16 Nisan Türkiye için bir milat." dedi.

"AK Parti'de emeklilik yok. Eski ve yeni yok. İlk günkü heyecanla hepimiz millete hizmet yolunda çalışıyoruz.

16 NİSAN TÜRKİYE İÇİN BİR MİLAT

Tarihi bir değişimin arifesindeyiz. 16 Nisan Türkiye için bir milat.

Bugüne kadar tüm parti başkanları bu anayasadan şikayet etti. AK Parti siyasetinin esaslarından biri aldatan olmayacağız, aldanan da olmayacağız.

CHP ile de defalarca konuştuk, bir araya geldik. Kılıçdaroğlu'na bizim teklifimizi beğenmeyebilirsiniz, siz de teklif verin dedik.

CHP KUZU GİBİ OLDU

CHP birdenbire kuzu gibi oldu. Meclis'i birbirine katan CHP yok.

Bir vekilin emekli olması için milletvekilliği bittikten sonra en az 23 sene prim ödemesi gerek, ayrıca 65 yaşını bekleyecek."