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Başbakan Yıldırım Elazığ'da Akademik Yıl Açılışı'nda

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da Fırat Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'nda konuşuyor.

21.10.2017 - 13:17
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Başbakan Yıldırım Elazığ'da Akademik Yıl Açılışı'nda

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Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

DAHA İYİSİNİ YAPACAK OLAN VARSA GELSİN

"15 yılda bir Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Biz değişime karşı değiliz daha iyisini yapacak olan varsa buyursun gelsin. Bugüne kadar hem ülkemizin hem içeride hem dışarıda itibarını yükseltmek için çalıştık.

Etrafımızda bir şer çemberi oluşturulmaya gayret ediliyor. Bu oyun değil 100 yıldan geçmişi var. 1860'lara gidiyor yarım kalmış hesapları var.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ PARLAKTIR

O günden bugüne bu bölgede yapılmak istenen şeyler var. Ama bu millet 15 Temmuz'da gereken cevabı verdi. Ülkemizin geleceği her türlü parlaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz sizlere gelişmiş, sorunlarını çözmüş bir ülke emanet etmek için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ekip olarak çalışıyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR..

Başbakan Yıldırım Elazığ'da Akademik Yıl Açılışı'nda

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