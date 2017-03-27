Başbakan Yıldırım gündemi değerlendirdi

Başbakan Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

16 NİSAN'DA EVET ÇIKACAK

Referandum sürecine ilişkin "Yalan kampanyasıyla karşı karşıyayız" diyen Başbakan Yıldırım, "Evet için kritik bir durum görmüyorum. Rahat bir evet çıkacaktır." şeklinde konuştu.

SEÇİM BARAJI DÜŞEBİLİR

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Referandum üyeliği kabul aşamasında. Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir bu seçim barajı. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN İHRACI

Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur.





AVRUPA'NIN TAVRI

Avrupa'yı toptancı usulle değerlendirmek yanlış olur. Bazı ülkeler daha makul, bazı ülkeler ise maalesef olumsuz bir tutum içerisindeler. 'Bütün Avrupa bize karşı' şeklinde değerlendirmek hata olur.

İDAM YASASI

Herkes varsa biz de varız. CHP'nin bu konuda samimi olduğunu düşünmüyoruz. Ancak bütün dikkatimiz şu anda 16 Nisan'da.





MHP İLE ORTAK KAMPANYA

MHP ile birlikte program yapmayacağız. Beraber program yapmıyoruz ama MHP de biz de 'Evet' kampanyası yapıyoruz, hedefimiz aynı.''