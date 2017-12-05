Başbakan Yıldırım Güney Kore'de

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore'de iş insanlarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'yi çevreleyen 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 600 milyonluk nğfusa erişilebilen, yıllık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasılaya sahip bir coğrafyada da iş imkanı anlamlarına geliyor. Bu bakımdan türkiye bölgesel anlamda iş yapmak için ideal bir yer.

"SON 15 YILIN YATIRIM ORTALAMASI 13-14 MİLYAR DOLAR"

Reformlar, yapısal değişiklikler ve yatırım ortamını iyileştirici tedbirler, teşvikler küresel anlamda doğrudan yatırımları da ciddi anlamda artırdı. 2002 öncesi ülkemizde ortalama yılda 1 milyar dolarlık küresel yatırım yapılabiliyor iken, son 15 yılın ortalaması aşağı yukarı 13-14 milyar dolar arasında gerçekleştirmektedir.

Ayrıca tabii Türkiye var olan siyasi istikrar sayesinde de 2002'den 2012Eye kadar ortalama 5.6 oranında büyümeyi başarmıştır. Küresel krize rağmen bunu gerçekleştirdi. İstikrar çok önemli, güven çok önemli, yatırımcı için ön görülebilirlik çok önemli... Bunlar ülkemizde mevcuttur.

"15 YILDA TÜRKİYE 3 KAT BÜYÜDÜ"

Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye 3 kat büyüdü. 2002 yılında kişi başı milli gelir 3 bin 200 dolar civarındayken, bugün 10 bin 800 doları geçmiştir. Dinamik bir iş gücüne sahibiz. Yaş ortalaması 30 civarındadır, genç ve dinamik nüfusa sahibiz.

Bilişime yakın yaş ortalamasına sahip bir iş gücü var bu da Kore ile iş yapmasına yakın diye düşünüyoruz. Altyapı ve üretimde, orta ve yüksek teknolojilere yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinde de ciddi kararlar alan ülke konumunda. Teknoparklarımıza da ciddi anlamda destekler veriyoruz. Son 15 yılda 2 katın üzerine çıkmış vaziyette, ayırdığımız kaynak."