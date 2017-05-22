Başbakan Yıldırım Gürcistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

DOMATES İLİŞKİLERİN SEMBOLÜNE DÖNÜŞTÜ

Rusya ile ekonomik ilişkiler konusunda yasaklara yönelik soruyu yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü, aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var. Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu. Mevsimsel talepler, ihtiyaçlar dikkate atılarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tamamen bu konunun çözülmesi için gerekli girişimler devam edecek. Rusya da kendi tarım sektörünü, üretim imkanlarını da kollamak ihtiyacı duyuyor. Kısıtlamaların miktarı çok azalmıştır." dedi.

Yıldırım: Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü VİDEO