Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor.
IRAK'TAKİ TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Bağdat’taki temaslarını tamamlayan Yıldırım, sabah saatlerine Erbil’e geldi. Başbakan Yıldırım, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
BAŞBAKAN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Başbakanlık Misafirhanesinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.