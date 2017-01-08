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Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık Konukevi'nde bir araya geldi.

AA | 08.01.2017 - 11:19
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Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor.

Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Yıldırım Irak'ta

IRAK'TAKİ TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Bağdat’taki temaslarını tamamlayan Yıldırım, sabah saatlerine Erbil’e geldi. Başbakan Yıldırım, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım Irak'ta

BAŞBAKAN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Başbakanlık Misafirhanesinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Başbakan Yıldırım Irak'ta

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