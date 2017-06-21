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Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı

Başbakan Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısında konuştu.

21.06.2017 - 19:13
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Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı

Başbakan Yıldırım İSO Meclis Toplantısı'ndaki açıklamalarında bankaların faiz oranlarına değindi.

"ADAM GİBİ FAİZ ORANI BENİMSEYİN"

Başbakan Yıldırım, "Ya adam gibi makul faiz oranını benimsersiniz yahut da biz bunun da tedbirini alırız" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"MEVDUAT TOPLAMA YARIŞINA GİRMEYİN"

Göstergelerimize bakıyoruz, hepsi dünyanın göstergelerinden iyi. Bankalara bakıyoruz, faize, enflasyona vesaire, burada işler tersine dönüyor. Bunda bir yanlışlık yok mu? Siz bu işin erbabısınız, burada bir yanlışlık var. Bu doğal bir şey değil, sürdürülebilir de bir şey değil. Bunun çaresi var. Bu işi, biz tek taraflı yapmak istemiyoruz. Bankalara diyoruz ki 'Gelin kardeşim, bak aklınızı başınıza alın, mevduat toplama yarışına girmeyin.' Birbirleriyle yarışıyorlar. 'Ne veriyorsun?', '13', 'Ben 13,2.' Sanki efendim, balık mezbahasında müzayede yapıyor. Olur mu böyle şey? Parayı toplayacaksınız, sonra o parayı kullandıracak kimse bulamazsan ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın paranın?

"BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN..."

Bizim yapmamız gereken sürdürülebilir kalkınmayı garanti altına almak. Yatırımların kapsayıcı olması gerek. Kalkınmanın kapsayıcı olması lazım. Bunları yapacak imkanımız var. İstikrar ve güven bu işin sihirli kelimeleridir. Türkiye'de bu var mı? Var. Var olduğu için etrafımız ateş çemberi olduğu halde büyümeye devam etti. Darbe teşebbüsü ile karşılaştık ama büyümeye devam ettik. Bir tek istisnası 2009'dur malum dünya krizinin dibe vurduğu bir süreçtir. Bunların hepsi geride kaldı."

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