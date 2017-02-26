Başbakan Yıldırım Kahramankazan'da

16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi 47 miting yapacak olan Başbakan Yıldırım'ın ilk durağı Kahramankazan oldu. Başbakan Yıldırım, Kahramankazanlılara sesleniyor:

"SİZ DARBECİLERE KARŞI ONUR DİRENİŞİNİZİ ORTAYA KOYDUNUZ"

"15 Temmuz gecesiydi, devletin içine çöreklenen ve ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı terörist 'doğru zaman' diyerek işe koyuldu. Kahramankazanlı kardeşlerim ne yaptı? Darbecilere millet ve demokrasi düşmanlarına canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Kışlasını kuşatan siz Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın ekinini, tarlasını yakan da sizdiniz. Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da Kahramankazan'ın kahraman insanları oldu"

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