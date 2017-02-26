taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Başbakan Yıldırım Kahramankazan'da

Başbakan Binali Yıldırım, referandum mitinglerine ilk Kahramankazan'da başladı.

26.02.2017 - 14:48
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan Yıldırım Kahramankazan'da

16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi 47 miting yapacak olan Başbakan Yıldırım'ın ilk durağı Kahramankazan oldu. Başbakan Yıldırım, Kahramankazanlılara sesleniyor:

"SİZ DARBECİLERE KARŞI ONUR DİRENİŞİNİZİ ORTAYA KOYDUNUZ"

"15 Temmuz gecesiydi, devletin içine çöreklenen ve ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı terörist 'doğru zaman' diyerek işe koyuldu. Kahramankazanlı kardeşlerim ne yaptı? Darbecilere millet ve demokrasi düşmanlarına canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Kışlasını kuşatan siz Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın ekinini, tarlasını yakan da sizdiniz. Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da Kahramankazan'ın kahraman insanları oldu"

AYRINTILAR GELİYOR..

Başbakan Yıldırım Kahramankazan'da

Başbakan Yıldırım Kahramankazan'da

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Özil dönerci oldu

Mesut Özil dönerci oldu

34
Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

57
Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

93
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

41
Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

75
Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

123
Ali Şen: F.Bahçe'nin başına Yılmaz Vural gelmeli

Ali Şen: F.Bahçe'nin başına Yılmaz Vural gelmeli

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM