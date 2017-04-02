Başbakan Yıldırım Kayseri'de

AK Parti'nin referandum çalışmalarına destek olmaları için, sık sık yaptığı 'bakan buluşmalarının' ikisine de katılmayan Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Başbakan Yıldırım'ın da davetine yurtdışında olduğu gerekçesiyle katılmamıştı.

KAYSERİLİ ABDULLAH GÜL YOK

Abdullah Gül Başbakan Yıldırım'ın katıldığı bugünkü Kayseri mitinginde de yer almadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kayserililere hitap eden Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

TEK ADAM GÖRMEK İSTİYORSA CHP KENDİSİNE BAKSIN

"15 Temmuz’dan sonra mevcut sistemin değişmesinin şart olduğu ortaya çıktı, bu mesele memleket meselesi. Milletin olduğu yerde, seçimin olduğu yerde tek adam olur mu? Tek adam görmek istiyorsa CHP kendine baksın aynaya baksın."

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