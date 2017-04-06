Başbakan Yıldırım Kilis'te

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYEMEYENLER SUS PUS OLDU

"Mazlumlara, gariplere kol kanat gelen Türkiye'nin devre dışı kalması için ellerinden geleni yapıyorlar.

Daha iki gün önce Suriye'de bir seferde 100'ü aşkın insanı katlettiler. Yarısı çocuk, gözleri açık, yüzleri gülümseyen, hiçbir şeyden haberi olmayan bu sabilere yaptıkları bir insanlık suçudur. Bir savaş suçudur. 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus oldu.

SANDIKTAN ÇIKAN HER EVET OYU MAZLUMUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Artık patron sizsiniz, mühür sizde, karar sizde. Sandıktan çıkan her 'evet' oyu mazlumun yüzünü güldürürken zalimin yüzünü düşürecek inşallah."

