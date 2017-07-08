Başbakan Yıldırım kontrollü darbe söylemini eleştirdi

Başbakan Binali Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi̇si̇'ni̇n denize indirilme törenine katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı 'kontrollü darbe' söylemini eleştirdi.

Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyen CHP Lideri'ne "Adaletin yeri Meclis'tir" diye seslenen Başbakan, kontrollü darbe söyleminin destansı mücadele ile alay etmek olduğunu belirtti.

KONTROLLÜ DARBE SÖYLEMİ

Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu: "Bu ülkenin gördüğü en büyük ihanete kontrollü darbe demek bu destansı mücadele ile alay etmektir.

ADALETİN YERİ MECLİS'TİR

Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir."