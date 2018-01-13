Başbakan Yıldırım Niğde'de

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde AK Parti İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım: CHP ancak oyuncak yapabilir VİDEO

"UÇAK MAKETİ AÇMIŞLAR...."

Yıldırım, CHP'nin geçtiğimiz gün Niğde Havalimanı'na indirdiği maket uçağı hatırlatarak şöyle konuşlu: "Evvelsi günde gelmişler, şurada uçak maketi açmışlar. Onların yapacağı makettir. Onlar ne havaalanı yapabilir, ne bölünmüş yol yapabilir ne de hızlı tren yapabilirler. Ancak oyuncaklar yapabilirler. Oyuncaklarla oynamaktan başka bir şey yapamazlar."

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Emperyalistler ülkemiz üzerindeki planlarından hiçbir zaman vazgeçmediler. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmak için birbirimizi daha çok seveceğiz. Siyasetten tek muradımız var; ülkemize hizmer etmek ve bu milletin yüzünü güldürmektir. Gerisi teferruattır.

AK Parti önce Türkiye diyenlerin partisidir. AK Parti tutuculuğa teslim olmayan gelecek vizyonu olan bir partidir. Türkiye milli mutabakatla gücünü birleştirerek büyümeye devam edecektir.

Terörle mücadeleyi sadece terörist ile mücadele olarak görmüyoruz, hukuk temelinde vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamak için çaba sarfediyoruz.

"BİZİM YOLLAR BİLE YALANLARININ GERİSİNDE KALIYOR"

Her ne kadar laftan anlamazsada, biz vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Malesef Kemal Kılıçdaroğlu'nda yalan gani, arkasından yetişmemizin imkanı yok. Bizim yollar bile yalanlarının gerisinde kalıyor.





"ADALARI BİZE SORACAĞINA TESLİM EDENLERE SOR"

Kılıçdaroğlu adaları geri alacağını söylüyor. Adalar bizim mi Yunanistan'ın mı diye bize soruyor. Sen bize soracağına, git adaları teslim edenlere sor.

15 yıldır bütün hayalleri gerçeğe dönüştürdük, biz eserlerimizle hizmetlerimizle konuşuyoruz. Yarım kalan Niğde Havalimanı'nı biz yapacağız ve hizmete açacağız. Hızlı tren de Niğde'ye geliyor endişeniz olmasın.

Bizim için öteki beriki yok, Türkiye var. Türkiye yalnız bir ülke değildir. Biz Suriye'de acı ve gözyaşı dinsin diye büyük bir mücadele veriyoruz."