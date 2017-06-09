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Başbakan Yıldırım öğrencilere karne dağıttı

Öğrencilerle bir araya gelen Başbakan Yıldırım, yazım kurallarında yaşadığı sorunu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a anlattı.

09.06.2017 - 13:59
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Başbakan Yıldırım öğrencilere karne dağıttı

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Cebeci Ortaokulu'ndaki 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerin karnelerini verip tebrik eden Başbakan, girdiği bir sınıfta akıllı tahtaya yazı yazmak istedi.

Başbakan Yıldırım öğrencilere karne dağıttı

"OLDUM OLASI ANLAYAMADIM"

"Sevgili öğrenciler, başarılar ve iyi tatiller" yazan Başbakan, bazı harfleri yanlış yazınca Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından uyarıldı.

Yazım hatasını düzelten Başbakan Yıldırım, yumuşak G'nin üzerine konulduğunu eskiden beri anlamadığını söyledi. Bu diyalog, gülüşmelere neden oldu.

Başbakan Yıldırım: Oldum olası anlayamadım VİDEO

Başbakan Yıldırım öğrencilere karne dağıttı

Başbakan Yıldırım öğrencilere karne dağıttı

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