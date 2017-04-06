Başbakan Yıldırım Osmaniye'de

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında Osmaniye'de düzenlenen mitinge katıldı.

Başbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'den selam gönderdi.

"BAHÇELİ'YE BABA YURDUNDAN SELAM GÖNDERİYORUM"

Başbakan Yıldırım, "Osmaniye, memleket aşığıdır. Osmaniyeli, inançlı, imanlı, ülkü sahibidir. Hemşehriniz Devlet Bahçeli ile ne kadar gurur duysanız azdır. Sayın Devlet Bahçeli'ye baba yurdundan selam gönderiyorum.

Bahçeli'ye baba yurdundan selam gönderiyorum VİDEO





MİLLETİ DEVLETİN BAŞINA GETİRECEK SİSTEM

Değerli Osmaniyeliler; MHP ve ülkücü hareketin mensupları yıllarca, devletin başına devlet gelecek dedi. Devlet Bahçeli, kendi nefsini değil, milleti düşündü. Milleti devletin başına getirecek sistemi getirmek için bizimle beraber oldu. Kendisine teşekkür ediyorum.

YENİ SİSTEM TÜRKEŞ'İN HAYALİYDİ

Bu sistem 2 gün önce andığımız Alparslan Türkeş'in de hayaliydi." şeklinde konuştu.