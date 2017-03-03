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Başbakan Yıldırım Sinop'ta

Başbakan Binali Yıldırım, Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda halka sesleniyor.

03.03.2017 - 17:32
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6 Nisan referandumu öncesinde mitinglerine devam Başbakan Binali Yıldırım'ın durağı Sinop oldu. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

ŞİMDİ SÖZ MİLLETİN

"Milli iradenin sesini susturmak istediler. 27 Mayıs darbesinden sonra, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirmek istediler.Seçim oluyor bu sistemde aylarca hükümet kurulamıyor. Şimdi söz milletin, karar milletin.

"Bunlar, zaten güçlüsünüz, neden sistemi değiştiriyorsunuz" diyorlar. Biz sistemi Erdoğan için değil, 'her doğan' için, yeni nesil için değiştiriyoruz.

MEMLEKETE BUNLARDAN ZERRE KADAR HAYIR GELMEZ

Memlekete bunlardan zerre kadar hayır gelmez. Artık vekiller hükümeti seçmiyor. Milletin kendisi seçiyor. İki sandık arasında yetki veriyorsunuz, hizmet bekliyorsunuz"

AYRINTILAR GELİYOR..

Başbakan Yıldırım Sinop'ta

Başbakan Yıldırım Sinop'ta

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