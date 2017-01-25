AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump'ın vaatlerine de değindi.

Türkiye'de yapılan dev projelerin tek iktidar döneminde bitirildiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, Trump'ın projelerine tecrübe olarak destek vermek için hazır olduklarını söyledi.

TECRÜBE BURADA ŞAKA YOK

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu; "Yavuz Sultan Selim Köprüsü bir iktidarda başladı bitti, Osmangazi Köprüsü bir iktidarda başladı bitti.. 26 havalimanı başladı, bitti.. Her şey.. 420 baraj.. Trump, demiryolları yapacağım yollar yapacağım, havaalanları yapacağım diye en önemli projelerini ortaya koydu. Yani; hazırız.. Tecrübeye ihtiyaç varsa.. Tecrübe burada; şaka yok. Amerika'da hızlı tren yok, Türkiye'de var."

Başbakan Yıldırım, Trump'ın vaatlerini değerlendirdi VİDEO