Başbakan Yıldırım Van'da

Binali Yıldırım, Vanlılara seslenirken "Dünya alem bilsin ki, Türk de bizim, Kürt de bizim." diye seslendi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları özetle şöyle:

TERÖRİSTLERİN KANDİL'İNİ SÖNDÜRECEĞİZ

"Bizler vatandaşlarımızı bir tarağın dişleri gibi görüyoruz. Bizi kardeş kılan Rabbimize hamdolsun. Sevgili Vanlılar, oynanan oyunu görelim. Sevgili Vanlılar dünya alem bilsin ki Türk'te Kürt'te Zaza'da İzmir'de bizim. Bizler Alparslan'ın, Selahaddin-i Eyyubi'nin torunlarıyız.

Allah'ın birleştiğine hep karşı dururuz. Herkes şunu bilsin ki o Kandil sönecek. Terörün efendilerinin 'Kandil'ini mutlaka söndüreceğiz.

Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz."